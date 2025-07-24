Piyasalarda gözler TCMB'nin faiz kararına çevrildi
Küresel piyasalarda iyimser hava sürerken, gözler bugün saat 14.00’te açıklanacak TCMB faiz kararına çevrildi. Ekonomistler, politika faizinde 250 baz puanlık indirim bekliyor; yıl sonu tahmini ise yüzde 35 seviyesinde.
Kaynak: AA
Küresel piyasalarda ticaret görüşmelerine ilişkin gelen olumlu haber akışıyla pozitif bir seyir izlenirken, gözler bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararına çevrildi. Bugün saat 14.00'te açıklanacak faiz kararına göre, faizde indirim beklentisi güçlenmiş durumda.
FAİZDE BEKLENTİ DÜŞÜŞ YÖNÜNDE
AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler temmuz ayında TCMB'nin politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 43,50'ye çekmesini bekliyor.
Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35 oldu. Haziran ayında gerçekleştirilen toplantıda, politika faizi yüzde 46'da sabit tutulmuştu.
24 TEMMUZ 2025 VERİ TAKVİMİ
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:
- 10.00 Türkiye, temmuz ayı finansal hizmetler güven endeksi
- 10.30 Almanya, temmuz ayı imalat sanayi/hizmet sektörü/bileşik PMI
- 11.00 Avro Bölgesi, temmuz ayı imalat sanayi/hizmet sektörü/bileşik PMI
- 11.30 İngiltere, temmuz ayı imalat sanayi/hizmet sektörü/bileşik PMI
- 14.00 Türkiye, TCMB’nin faiz kararı
- 14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri
- 15.15 Avro Bölgesi, ECB’nin faiz kararı
- 15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları
- 15.30 ABD, haziran ayı inşaat izinleri
- 15.45 Avro Bölgesi, ECB Başkanı Lagarde’ın konuşması
- 16.45 ABD, temmuz ayı imalat sanayi/hizmet sektörü/bileşik PMI
- 17.00 ABD, haziran ayı konut satışları