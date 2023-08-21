Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,66 artışla 7.637,9 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 124,62 puan değer kazandı.

Cuma günü, 7.513,29 puandan kapanan BIST 100 endeksi, yeni güne 66,94 puan azalışla ve yüzde 0,89 değer kaybederek 7.446,35 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 7.411,5, en yüksek ise 7.639,2 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,43 ve sanayi endeksi yüzde 2,63, hizmetler endeksi yüzde 2,42 ve teknoloji endeksi yüzde 3,01 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 80'i yükselirken, 20'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Tüpraş, Ereğli Demir Çelik, Türk Telekom ve Akbank oldu.

Altının onsu 1.890 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla euro/dolar paritesi 1,0900, sterlin/dolar paritesi 1,2740 ve dolar/yen paritesi 145,8 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 27,1640 liradan, euro 29,6140 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde önceki kapanışa paralel bir seyirle 1.890 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da yüzde 0,75 artışla 85,1 dolardan işlem görüyor.