Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,48 azalışla 8.196,41 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 39,73 puan değer kaybetti.

Dün 8.236,14 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 55,41 puan ve yüzde 0,67 değer kazanarak 8.291,55 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 8.181,65, en yüksek ise 8.298,54 puan ile rekor seviyeyi gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,13, teknoloji endeksi yüzde 1,57 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,21, hizmetler endeksi yüzde 1,24 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 34'ü yükselirken, 65'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Ereğli Demir Çelik, Sasa Polyester, Şişecam, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve İş Bankası (C) oldu.

Altının onsu 1.926 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 22,67, bileşik getirisi yüzde 23,95 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0730, sterlin/dolar paritesi 1,2550 ve dolar/yen paritesi 147,4 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 26,8170 liradan, avro 28,7800 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yatay seyirle 1.926 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da yüzde 0,6 azalışla 89,3 dolardan işlem görüyor.