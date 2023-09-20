Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,82 artışla 7.847,61 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 63,61 puan değer kazandı.

Dün 7.784,01 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 50,90 puan ve yüzde 0,65 değer kazanarak 7.834,91 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 7.819,70, en yüksek ise 7.897,82 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,86, sanayi endeksi yüzde 0,17, hizmetler endeksi yüzde 0,83 ve teknoloji endeksi yüzde 1,05 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 63'ü yükselirken, 36'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, İş Bankası (C), Yapı Kredi, Alarko Holding ve Koza Altın İşletmeleri oldu.

Altının onsu 1.932 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 21,97, bileşik getirisi yüzde 23,07 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0670, sterlin/dolar paritesi 1,2380 ve dolar/yen paritesi 148 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 27,0390 liradan, avro 28,9280 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde yatay seyirle 1.932 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,2 azalışla 92,6 dolardan işlem görüyor.