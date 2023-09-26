Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,59 artışla 8.354,14 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 49,31 puan değer kazandı.

Dün 8.304,83 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 63,68 puan ve yüzde 0,77 değer kazanarak 8.368,51 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 8.291,42, en yüksek ise 8.387,05 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,52, sanayi endeksi yüzde 1,01 ve hizmetler endeksi yüzde 0,15 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,58 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 56'sı yükselirken, 42'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Tüpraş, Türk Hava Yolları, İş Bankası (C), Kardemir (D) ve Kontrolmatik Teknoloji oldu.