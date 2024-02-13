Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,1 artışla 9.181,06 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 6,49 puan arttı. Dün 9.174,58 puandan kapanan BIST 100 endeksi güne 42,88 puan ve yüzde 0,47 artışla 9.217,42 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 9.134,41 puanı, en yüksek 9.217,45 puanla rekor seviyeyi gördü.

Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,8 değer kaybederken, mali endeks yüzde 0,4, teknoloji endeksi yüzde 1,8, sanayi endeksi yüzde 0,6 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 39'u yükselirken, 60'ı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Gübre Fabrikaları, Türkiye İş Bankası (C) ve Tüpraş oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 27 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 38,94, bileşik getirisi yüzde 42,73 seviyesinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0780, sterlin/dolar paritesi 1,2660 ve dolar/yen paritesi 149,60 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 30,7240 liradan, avro 33,1130 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,3 artışla 2 bin 27 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,6 yükselişle 82,3 dolardan işlem görüyor.