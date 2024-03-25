Piyasalarda gün ortası

BIST 100 endeksine dahil hisselerden 81'i yükselirken 17'si değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 32,1490 liradan, avro 34,8160 liradan satılıyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,75 artışla 9.270,84 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 159,34 puan arttı. Cuma günü 9.111,50 puandan kapanan BIST 100 endeksi, haftaya 1,77 puan ve yüzde 0,02 artışla 9.113,27 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 9.081,48 puanı, en yüksek 9.274,02 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 2,36, hizmetler endeksi yüzde 1,12, sanayi endeksi yüzde 1,04, teknoloji endeksi yüzde 0,30 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 81'i yükselirken 17'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası, Akbank ile Tüpraş oldu.

- Altının ons fiyatı 2 bin 168 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 41,32, bileşik getirisi yüzde 45,59 seviyesinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0820, sterlin/dolar paritesi 1,2610 ve dolar/yen paritesi 151,40 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 32,1490 liradan, avro 34,8160 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,2 artışla 2 bin 168 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,3 artışla 85,3 dolardan işlem görüyor.