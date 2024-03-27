Piyasalarda gün ortası

BIST 100 endeksine dahil hisselerden 63'ü yükselirken 36'sı değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 32,2300 liradan, avro 34,8960 liradan satılıyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,16 artışla 8.821,45 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 14,07 puan arttı. Dün 8.807,38 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 26,63 puan ve yüzde 0,30 artışla 8.834,01 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 8.749,00 puanı, en yüksek 8.851,21 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,51 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,68, sanayi endeksi yüzde 0,45, teknoloji endeksi yüzde 0,61 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 63'ü yükselirken 36'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri, Türk Hava Yolları, Petkim, Yapı ve Kredi Bankası, ASELSAN ile Türkiye İş Bankası (C), oldu.

- Altının ons fiyatı 2 bin 189 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 41,50, bileşik getirisi yüzde 45,81 seviyesinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0830, sterlin/dolar paritesi 1,2630 ve dolar/yen paritesi 151,40 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 32,2300 liradan, avro 34,8960 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,5 artışla 2 bin 189 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,2 azalışla 85 dolardan işlem görüyor.