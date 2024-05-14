Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,40 değer kazanarak 10.096,60 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 40,62 puan ve yüzde 0,40 değer kazancıyla 10.096,60 puana çıktı. Dün, 10.055,98 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 42,63 puan ve yüzde 0,42 artışla 10.098,61 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 10.036,41 puanı, en yüksek 10.145,43 puanı gördü.

Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,47, mali endeks yüzde 0,34, sanayi endeksi yüzde 0,10 yükselirken, teknoloji endeksi yüzde 0,90 geriledi.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 51'i yükselirken 48'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri, Türk Hava Yolları, Akbank, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası ile Sasa Polyester oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 346 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 38,87, bileşik getirisi yüzde 42,65 seviyesinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0790, sterlin/dolar paritesi 1,2550 ve dolar/yen paritesi 156,40 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 32,2680 liradan, avro 34,8290 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,4 artışla 2 bin 346 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,2 azalışla 83 dolardan işlem görüyor.