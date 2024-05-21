Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 3,06 değer kazanarak 11.067,98 puana çıktı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 328,40 puan ve yüzde 3,06 artışla 11.067,98 puana yükseldi. Dün, 10.739,57 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 27,76 puan ve yüzde 0,26 artarak 10.767,34 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 10.751,98 puanı, en yüksek 11.078,09 puanla rekor seviyeyi gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 5,32, hizmetler endeksi yüzde 0,57 sanayi endeksi yüzde 0,41 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,31 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 52'si yükselirken 46'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri, Türkiye İş Bankası (C), Akbank, Koç Holding, Türk Hava Yolları ile Yapı ve Kredi Bankası oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 38,18, bileşik getirisi yüzde 41,82 seviyesinde.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0870, sterlin/dolar paritesi 1,2720 ve dolar/yen paritesi 156,20 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 32,2070 liradan, avro 35,0090 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,4 düşüşle 2 bin 417 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 1,1 azalışla 82,6 dolardan işlem görüyor.