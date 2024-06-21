Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,01 değer kaybederek 10.739,11 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 0,83 puan ve yüzde 0,01 düşüşle 10.739,11 puana düştü. Dün, 10.739,94 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 14,43 puan ve yüzde 0,13 artışla 10.754,37 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 10.708,24 puanı, en yüksek 10.766,33 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,35, teknoloji endeksi yüzde 0,23 ve hizmet endeksi yüzde 0,13 yükselirken, sanayi endeksi yüzde 0,12 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 57'si yükselirken 42'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türkiye İş Bankası (C), Akbank, Can2 Termik, Ereğli Demir Çelik ile Yapı ve Kredi Bankası oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 363 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0690, sterlin/dolar paritesi 1,2650 ve dolar/yen paritesi 158,9 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 32,8780 liradan, avro 35,2000 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,1 yükselişle 2 bin 363 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,1 azalışla 84,8 dolardan işlem görüyor.