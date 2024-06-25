Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,04 değer kaybederek 10.655,41 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 112,44 puan ve yüzde 1,04 düşüşle 10.665,41 puana düştü.

Dün 10.767,85 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 12,79 puan ve yüzde 0,12 artışla 10.780,64 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 10.649,38 puanı, en yüksek 10.792,55 puanı gördü.

Günün ilk yarısında hizmet endeksi yüzde 0,58, mali endeks yüzde 1,33, teknoloji endeksi yüzde 1,38 ve sanayi endeksi yüzde 0,58 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 23'ü yükselirken 76'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Akbank, Ereğli Demir Çelik ile Yapı ve Kredi Bankası oldu

Altının ons fiyatı 2 bin 333 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 38,61, bileşik getirisi yüzde 42,34 seviyesinde.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0730, sterlin/dolar paritesi 1,2690 ve dolar/yen paritesi 159,40 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 33,0030 liradan, avro 35,3950 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,1 düşüşle 2 bin 333 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,6 düşüşle 84,7 dolardan işlem görüyor.