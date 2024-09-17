Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,72 değer kazanarak 9.741,95 puana yükseldi.

Dün 9.577,46 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 34,13 puan ve yüzde 0,36 artışla 9.611,59 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 164,49 puan ve yüzde 1,72 artışla 9.741,95 puana çıktı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 9.611,59, en yüksek 9.755,36 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,70, hizmet endeksi yüzde 2,18, mali endeks yüzde 1,54 ve teknoloji endeksi yüzde 0,58 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 81'i yükselirken, 16'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Koç Holding, BİM Birleşik Mağazalar, Koza Altın İşletmeleri ve Ereğli Demir Çelik oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 574 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1140, sterlin/dolar paritesi 1,3220 ve dolar/yen paritesi 140,60 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 34,0450 liradan, avro 37,9570 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,3 düşüşle 2 bin 574 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,8 azalışla 72 dolardan işlem görüyor.