Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,58 yükselişle 10.018,85 puana çıktı.

Dün günü 9.961,34 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, güne yüzde 29,07 puan ve yüzde 0,29 yükselişle 9.990,42 puandan başladı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 57,51 puan artışla 10.018,85 puana yükseldi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 9.990,42, en yüksek 10.064,95 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,56, teknoloji endeksi yüzde 0,84, mali endeks yüzde 1,14 ve hizmetler endeksi yüzde 1,03 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 66'sı değer kazanırken, 31'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Anadolu Efes ile Akbank oldu.

ALTININ ONS FİYATI 2 BİN 654 DOLAR

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0290, sterlin/dolar paritesi 1,2410 ve dolar/yen paritesi 157,24 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 35,3730 liradan, avro 36,3040 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,2 düşüşle 2 bin 654 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili de yüzde 0,4 kayıpla 75,5 dolardan işlem görüyor.