Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,37 değer kaybederek 9.480,91 puana indi.

Dün 9.612,84 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,47 düşüşle 9.567,76 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 131,92 puan ve yüzde 1,37 değer kaybederek 9.480,91 puana düştü.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 9.449,67, en yüksek 9.568,85 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 0,90, mali endeks yüzde 1,48, sanayi endeksi yüzde 1,02 ve hizmetler endeksi yüzde 0,99 düştü.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 19'u yükselirken, 80'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Akbank, Yapı ve Kredi Bankası, Sabancı Holding ile Türkiye İş Bankası (C) oldu.

ALTININ ONS FİYATI 3 BİN 73 DOLAR

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 44,04, bileşik getirisi de yüzde 48,89 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0770, sterlin/dolar paritesi 1,2950 ve dolar/yen paritesi 150,6 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 38,0120 liradan, avro 40,9500 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,5 yükselişle 3 bin 73 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise bir önceki kapanışının hemen üzerinde 73,3 dolardan işlem görüyor.