Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,58 değer kaybederek 9.458,67 puana geriledi.

Dün 9.514,01 puandan kapanan BIST 100 endeksi, yeni güne yüzde 0,21 azalışla 9.494,13 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 55,33 puan ve yüzde 0,58 değer kaybıyla 9.458,67 puana düştü.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 9.451,77, en yüksek 9.530,13 puanı gördü. Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,3, sanayi endeksi yüzde 0,7 ve mali endeks yüzde 0,3 düşerken teknoloji endeksi yatay seyretti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 30'u yükselirken 68'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Türkiye İş Bankası (C) ile ASELSAN oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 10 Şubat 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 40,39 bileşik getirisi de yüzde 44,47 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1340, sterlin/dolar paritesi 1,3410 ve dolar/yen paritesi 144,00 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 38,8180, avro 44,0440 liradan satılıyor.