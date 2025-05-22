Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,30 değer kazanarak 9.427,49 puana yükseldi.

Dün 9.398,93 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 52,33 puan ve yüzde 0,56 artışla 9.451,26 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 28,56 puan ve yüzde 0,30 değer kazanarak 9.427,49 puana çıktı.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 9.395,94, en yüksek 9.477,10 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,72, hizmetler endeksi yüzde 0,49 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,27 ve sanayi endeksi yüzde 0,06 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 53'ü yükselirken, 47'si değer kaybetti.

En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Türkiye İş Bankası (C) ile Koç Holding oldu.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1290, sterlin/dolar paritesi 1,3420 ve dolar/yen paritesi 143,5 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 38,8850 liradan, avro 44,0750 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,3 düşüşle 3 bin 305 dolardan, Londra brent tipi ham petrolün varili de yüzde 1,1 azalışla 63,5 dolardan işlem görüyor.