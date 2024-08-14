Piyasalarda gün sonu

Borsa İstnbul'da BIST 100 endeksi, 89,68 puan azalarak 9.830,94 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 56,06 puan ve yüzde 0,57 artışla 9.976,68 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.825,00 puanı, en yüksek 9.989,92 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,90 azalışla 9.830,94 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre sanayi endeksi yüzde 0,64, mali endeks yüzde 0,76, hizmetler endeksi yüzde 0,74 ve teknoloji endeksi yüzde 0,44 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 124,56 puan ve yüzde 1,15 kayıpla 10.698,29 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 31'i prim yaptı, 66'sı geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Türkiye İş Bankası (C), Koza Altın İşletmeleri ile Reeder Teknoloji en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının ons fiyatı 2 bin 450 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2 bin 450 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 1,8 azalarak 2 milyon 644 bin liraya indi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 38,73'ten, bileşik getirisi de yüzde 42,48'den gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 33,4611 lira, satışta 33,5952 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 33,4694 lira, satışta 33,6035 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1030, sterlin/dolar paritesi 1,2840 ve dolar/yen paritesi 146,70 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1 azalışla 79,7 dolardan işlem görüyor.