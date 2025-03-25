Piyasalarda hava terse döndü: Merkez'in faiz indirimi yolculuğu bitiyor mu?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik düzenlenen operasyon ve tutuklanma kararı ardından faize ilişkin beklentiler karamsarlaştı.

Bloomberg HT'nin, Bloomberg Economics’e dayandırdığı haberinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz indirim sürecini yavaşlatacağı öngörüsü yapıldı.

2024 Mayıs ayında yüzde 75,45'e kadar yükselen enflasyon, Şubat 2025'te yüzde 39,05'e kadar düşmüş, enflasyondaki düşüşle birlikte Politika Faizi de temkinli olarak yüzde 42,5'a kadar indirilmişti.

FAİZDE İNDİRİM BEKLENTİSİ RAFA KALKTI

Piyasalarda, Merkez Bankası'nın 17 Nisan'da faizi 200 baz puan düşüreceği ve faizin yüzde 40 bandına indirileceği öngörüsü yapılmaya başlanmıştı.

Buna karşın, döviz kurunda yaşanan yükselişin enflasyondaki düşüş eğilimini bozacağı ve Merkez Bankası'nın Nisan toplantısında faiz indirimini pas geçeceği beklentisi güçlendi.

Türkiye'ye 'sıcak para' girişinin yeniden sağlanması için de yüksek faiz politikasının bir süre daha devam ettirilmesi bekleniyor.

YÜKSEK FAİZ NEDEN ELEŞTİRİLİYOR?

AKP iktidarı tarafından uygulanan yüksek faiz politikası, ekonomik büyümeyi ciddi oranda sınırlandırması, halihazırdaki çalışanların ücretlerini eritmesi ve işsizliğe yol açması nedeniyle sıklıkla eleştiriliyordu.