Piyasalarda negatif seyir sürüyor: Euro ve dolar güne nasıl başladı?

Dolar/TL, dün önceki kapanışın yüzde 0,1 üstünde 26,9670'ten günü tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 26,9680 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise güne 29,6480 liradan başladı.

İstanbul serbest piyasada dolar 26,9610 liradan, Euro 29,6480 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 26,9600 liradan alınan dolar 26,9610 liradan satılıyor. 29,6470 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 29,6480 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 26,9620 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 29,5720 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR NEGATİF SEYREDİYOR

Küresel piyasalarda, gelecek dönem para politikalarına ilişkin belirsizliklerin güçlü kalmasıyla satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, ABD'nin iş gücü piyasalarına yönelik verileri yatırımcıların odağında olmaya devam ediyor.

Dünya genelinde ekonomik aktiviteye ve enflasyon problemine ilişkin endişeler varlık fiyatları üzerindeki baskıyı sürdürmeye, şirketlerin bilançolarına ilişkin karışık sonuçlar da pay piyasalarını etkilemeye devam ediyor.

Özellikle cuma günü açıklanacak istihdam raporunda yer alan tarım dışı istihdam verisinin iş gücü piyasasına ilişkin vereceği sinyaller yatırımcıların odağında yer alırken, bugün açıklanacak ADP özel sektör istihdam verileri de yakından takip ediliyor.

Öte yandan uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in, ABD'nin kredi notunu düşürmesi de pay piyasaları üzerindeki baskıyı artırdı.

Fitch Ratings, ABD'nin uzun vadeli kredi notunu "AAA"dan "AA+"ya düşürürken görünümü negatif izlemeden durağana çevirdi.

Fitch'ten yapılan açıklamada, ABD'nin notunun düşürülmesinin gelecek 3 yıl içinde beklenen mali bozulmayı, yüksek ve büyüyen genel hükûmet borç yükünü ve tekrarlanan borç limiti açmazlarıyla son dakika kararlarında kendini gösteren benzer nottaki emsallerine göre yönetişim erozyonunu yansıttığı kaydedildi.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de JOLTS Açık İş Sayısı, haziranda 9 milyon 582 bin ile Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.Avrupa borsalarında da imalat sektöründeki daralmanın ekonomilerdeki resesyon endişelerini artırmasıyla satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Dün temmuz ayına ilişkin imalat sanayi PMI, Euro Bölgesi'nde 42,7'ye, Almanya'da 38,8'e, İngiltere'de 45,3'e geriledi.

Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı, haziran ayında değişmeyerek yüzde 6,4 seviyesinde kaldı. İngiliz enerji şirketi bp'nin ikinci çeyrek karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70 düşüşle 2,6 milyar dolar oldu.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,2, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1, Almanya'da DAX 40 yüzde 1,3 değer kaybetti.

Asya piyasalarında da negatif bir seyir izleniyor.

Analistler, Çin'de hükümetin ekonominin farklı alanlarını destekleme kararı almasına karşın, ekonomik aktivitedeki yavaşlamanın önüne geçilememesinin risk algısını desteklediğini kaydetti.

Japonya Merkez Bankası tutanaklarında Japon ekonomisinin 2023 mali yılının ortalarına doğru ılımlı bir toparlanma kaydedebileceği belirtildi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

• 15.15 ABD, temmuz ayı ADP tarım dışı istihdam