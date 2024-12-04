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Piyasalarda son durum: Dolar/TL güne nasıl başladı?

Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 34,7540 liradan, euro 36,5860 liradan güne başladı. Dün doların satış fiyatı 34,7510 lira, euronun satış fiyatı ise 36,6230 lira olmuştu.

Ekonomi
  • 04.12.2024 08:52
  • Giriş: 04.12.2024 08:52
  • Güncelleme: 04.12.2024 09:03
Kaynak: AA
Piyasalarda son durum: Dolar/TL güne nasıl başladı?
Fotoğraf: İHA

İstanbul serbest piyasada dolar 34,7540 liradan, euro 36,5860 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 34,7520 liradan alınan dolar, 34,7540 liradan satılıyor.

36,5840 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 36,5860 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 34,7510 lira, euronun satış fiyatı ise 36,6230 lira olmuştu.

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