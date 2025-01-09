Piyasalarda son durum: Dolar/TL güne nasıl başladı?
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 35,3640 liradan, euro 36,4490 liradan güne başladı.
Kaynak: AA
İstanbul serbest piyasada dolar 35,3640 liradan, euro 36,4490 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 35,3620 liradan alınan dolar, 35,3640 liradan satılıyor.
36,4470 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 36,4490 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 35,3640 lira, euronun satış fiyatı ise 36,4040 lira olmuştu.