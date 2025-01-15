Piyasalarda son durum: Dolar/TL güne nasıl başladı?
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 35,5020 liradan, euro 36,5480 liradan güne başladı. Dün doların satış fiyatı 35,4940 lira, euronun satış fiyatı ise 36,4050 lira olmuştu.
İstanbul serbest piyasada dolar 35,5020 liradan, euro 36,5480 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 35,5000 liradan alınan dolar, 35,5020 liradan satılıyor.
36,5460 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 36,5480 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 35,4940 lira, euronun satış fiyatı ise 36,4050 lira olmuştu.
KÜRESEL PİYASALAR ABD'DEKİ ENFLASYON VERİLERİNE ODAKLANDI
Küresel piyasalarda, ABD'de göreve başlayacak yeni yönetimin atacağı adımların etkilerine yönelik belirsizlikler fiyatlamaları zorlaştırırken, bugün ülkede açıklanacak enflasyon verisi öncesi karışık bir seyir izleniyor.
ABD'de yeniden başkan seçilen Donald Trump'ın izleyeceği politikaların ekonomiye olası etkilerine ilişkin soru işaretleri yatırımcıları temkinli olmaya yönlendirirken, bugün açıklanacak enflasyon verilerinin ve Fed'in Bej Kitap Raporunun piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.