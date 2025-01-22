Piyasalarda son durum: Dolar/TL güne nasıl başladı?
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 35,6440 liradan, euro 37,1280 liradan güne başladı. Dün doların satış fiyatı 35,6280 lira, euronun satış fiyatı ise 37,0030 lira olmuştu.
İstanbul serbest piyasada dolar 35,6440 liradan, euro 37,1280 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 35,6420 liradan alınan dolar, 35,6440 liradan satılıyor.
37,1260 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 37,1280 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 35,6280 lira, euronun satış fiyatı ise 37,0030 lira olmuştu.
KÜRESEL PİYASALAR KARIŞIK SEYREDİYOR
Küresel piyasalarda, ABD'de başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump'ın uygulayacağını ifade ettiği ticari tarifelerin ekonomi üzerindeki olası etkilerine ilişkin soru işaretlerinin risk algısını artırmasıyla karışık bir seyir öne çıkıyor.
ABD'deki yeni yönetimin ticari tarife uygulamalarının ülkede enflasyonla mücadeleyi sekteye uğratabileceği yönündeki tahminler ve söz konusu tarifelerin uluslararası ticarete etkilerine dair belirsizlikler piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor.