Piyasalarda son durum: Dolar/TL güne nasıl başladı?

Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 36,4610 liradan, euro 38,2880 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 36,4590 liradan alınan dolar, 36,4610 liradan satılıyor.

38,2860 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 38,2880 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 36,4630 lira, euronun satış fiyatı ise 38,2810 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALARDA YÖN ARAYIŞI DEVAM EDİYOR

Küresel piyasalar, makroekonomik verilerden alınan sinyaller ve ABD Başkanı Donald Trump'ın izlediği politikaların oluşturduğu belirsizliklerle karışık bir seyir izlerken, gözler bugün dünyanın en büyük şirketlerinden Nvidia'nın finansal sonuçlarına çevrildi.

Dünya genelinde enflasyon ve resesyon ikilemi devam ederken, Trump'ın "Önce Amerika" politikası kapsamında attığı adımların küresel ticareti sekteye uğratabileceğine dair endişeler varlığını koruyor.