Piyasalarda son durum: Dolar ve Euro güne nasıl başladı?
İstanbul serbest piyasada dolar 44,0860 liradan, euro 51,2770 liradan güne başladı. Dün doların satış fiyatı 44,0840, euronun satış fiyatı ise 51,0710 lira olmuştu.
Kaynak: AA
