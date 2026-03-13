Giriş / Abone Ol
Piyasalarda son durum: Dolar ve euro güne nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 44,1890 liradan, euro 50,8610 liradan güne başladı. Dün doların satış fiyatı 44,1180, euronun satış fiyatı ise 51,0130 lira olmuştu.

Ekonomi
  • 13.03.2026 06:21
  • Giriş: 13.03.2026 06:21
  • Güncelleme: 13.03.2026 09:03
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

İstanbul serbest piyasada dolar 44,1890 liradan, euro 50,8610 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 44,1870 liradan alınan dolar, 44,1890 liradan satılıyor.

50,8590 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 50,8610 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 44,1180, euronun satış fiyatı ise 51,0130 lira olmuştu.

