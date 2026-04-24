Piyasalarda son durum: Dolar ve euro güne nasıl başladı?
İstanbul serbest piyasada dolar 45,0260 liradan, euro 52,6380 liradan güne başladı. Çarşamba doların satış fiyatı 44,9250, euronun satış fiyatı ise 52,7170 lira olmuştu.
Kaynak: AA
Serbest piyasada 45,0240 liradan alınan dolar 45,0260 liradan satılıyor. 52,6360 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 52,6380 lira oldu.
Dün, yurt içi piyasalar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatili nedeniyle kapalıydı.
