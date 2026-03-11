Piyasalarda son durum: Dolar ve euro güne yükselişle başladı
İstanbul serbest piyasada dolar 44,0730 liradan, euro ise 51,3160 liradan güne başladı. Dün doların satış fiyatı 44,0500 lira, euronun satış fiyatı ise 51,2760 lira seviyesindeydi.
Kaynak: AA
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 44,0730 liradan, euro 51,3160 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 44,0710 liradan alınan dolar, 44,0730 liradan satılıyor.
51,3140 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 51,3160 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 44,0500, euronunsatış fiyatı ise 51,2760 lira olmuştu.