Piyasalarda son durum: Dolar ve euro güne yükselişle başladı
İstanbul serbest piyasada dolar 44,7620 liradan, euro 52,9470 liradan güne başladı. Dünkü kapanışa göre her iki kurda da artış yaşanırken, dolar 44,75’ten, euro ise 52,77 liradan satılmıştı.
Kaynak: AA
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 44,7620 liradan, euro 52,9470 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 44,7600 liradan alınan dolar 44,7620 liradan satılıyor.
52,9450 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 52,9470 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 44,7500, euronun satış fiyatı ise 52,7700 lira olmuştu.