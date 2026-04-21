Piyasalarda son durum: Dolar ve euroda sınırlı yükseliş

İstanbul serbest piyasada dolar 44,8940 liradan, euro 52,9550 liradan güne başladı; önceki kapanışa göre her iki para biriminde de sınırlı artış görüldü.

Ekonomi
  • 21.04.2026 06:33
  • Güncelleme: 21.04.2026 09:01
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 44,8940 liradan, euro 52,9550 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 44,8920 liradan alınan dolar 44,8940 liradan satılıyor.

52,9530 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 52,9550 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 44,8800, euronun satış fiyatı ise 52,8780 lira olmuştu.

