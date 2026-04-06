Piyasalarda son durum: Dolar yükseldi, euro geriledi
İstanbul serbest piyasada dolar 44,6010 liradan, euro 51,4610 liradan haftaya başladı. Dolar sınırlı artış gösterirken euro, cuma gününe göre geriledi.
Kaynak: AA
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor.
Serbest piyasada 44,5990 liradan alınan dolar, 44,6010 liradan satılıyor. 51,4590 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 51,4610 lira oldu.
Cuma günü doların satış fiyatı 44,5920, euronun satış fiyatı ise 51,5430 lira olmuştu.