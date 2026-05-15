Piyasalarda son durum: Dolar yükseldi, euro geriledi
İstanbul serbest piyasada dolar güne 45,5440 liradan, euro ise 53,0930 liradan başladı. Dün kapanışta 53,2420 lira olan euro gerilerken, dolar kurundaki yükseliş dikkat çekti.
Kaynak: AA
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor.
Serbest piyasada 45,5420 liradan alınan dolar 45,5440 liradan satılıyor. 53,0910 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 53,0930 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 45,4330, euronun satış fiyatı ise 53,2420 lira olmuştu.