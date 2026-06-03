Piyasalarda son durum: Dolar yükseldi, euro geriledi
İstanbul serbest piyasada dolar ve euro yeni güne sınırlı değişimle başladı. Dolar 45,9550 liradan işlem görürken, euro 53,4420 liradan satılıyor. Bir önceki güne göre euroda hafif gerileme dikkat çekti.
Kaynak: AA
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 45,9550 liradan, euro 53,4420 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 45,9530 liradan alınan dolar 45,9550 liradan satılıyor.
53,4400 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 53,4420 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 45,9280, euronun satış fiyatı ise 53,5080 lira olmuştu.