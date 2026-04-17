Piyasalarda son durum: Döviz güne yükselişle başladı

Ekonomi
  • 17.04.2026 07:19
  • Güncelleme: 17.04.2026 09:02
Kaynak: AA
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 44,8610 liradan, euro 52,8940 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 44,8590 liradan alınan dolar 44,8610 liradan satılıyor. 52,8920 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 52,8940 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 44,7660, euronun satış fiyatı ise 52,7910 lira olmuştu.

