Piyasalarda son durum: Döviz güne yükselişle başladı
İstanbul serbest piyasada dolar 44,8610 liradan, euro 52,8940 liradan güne başlarken; dünkü kapanışa göre her iki kurda da artış görüldü. Dün doların satış fiyatı 44,7660, euronun satış fiyatı ise 52,7910 lira olmuştu.
Kaynak: AA
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor.
Serbest piyasada 44,8590 liradan alınan dolar 44,8610 liradan satılıyor. 52,8920 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 52,8940 lira oldu.
