Piyasalarda son tablo: Dolar ve euro güne yükselişle başladı
İstanbul serbest piyasada dolar 44,9240 liradan, euro 52,7870 liradan güne başlarken, dolar bir önceki kapanışa göre sınırlı yükseliş gösterdi, euro ise hafif geriledi.
Kaynak: AA
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor.
Serbest piyasada 44,9220 liradan alınan dolar 44,9240 liradan satılıyor.
52,7850 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 52,7870 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 44,8870, euronun satış fiyatı ise 52,8940 lira olmuştu.