Piyasalarda 'temkinli' iyimserlik: Asya borsaları, petrol ve Bitcoin fiyatında yükseliş

Japonya ve Tayvan'da borsalar, ABD ile İngiltere arasında imzalanan yeni ticaret anlaşmasının ardından cuma günü yükselişe geçti. Teknoloji hisseleri öncülüğünde yaşanan bu artışa, Bitcoin’deki sert yükseliş ve enerji fiyatlarındaki hareketlilik de eşlik etti. ABD Başkanı Donald Trump’ın tarifelere 90 günlük ara verme kararının ardından gerçekleşen bu ilk anlaşma, piyasalarda iyimserliği artırdı.

Reuters’ta yer alan habere göre, Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 1,7, Tayvan endeksi ise yüzde 1,8 oranında yükseldi. Singapur ve Avustralya piyasaları da yükseliş kaydetti. ABD-Çin arasında cumartesi günü İsviçre’de yapılacak müzakereler öncesinde yatırımcılar temkinli iyimserlik içinde bekliyor.

BİTCOİN YILIN ZİRVESİNE TIRMANDI

Bitcoin, piyasalardaki genel iyimserlikle birlikte 31 Ocak’tan bu yana en yüksek seviyesi olan 103.909 dolara kadar çıktı. Standard Chartered'dan Geoffrey Kendrick, artık Bitcoin’i yönlendiren temel unsurun yatırım akışları olduğunu, ETF’ler ve büyük yatırımcıların (whale) yoğun ilgisinin fiyatları desteklediğini belirtti. Kendrick, yılın ikinci çeyreği için öngördüğü 120.000 dolarlık hedefin bile düşük kalabileceği iddiasında bulundu.

ENERJİ VE DÖVİZ PİYASALARINDA SON DURUM

ABD ham petrolü yüzde 0,3 artışla 60,25 dolara, Brent petrol ise yüzde 0,3 yükselişle 63,18 dolara çıktı. Dolar endeksi bir ayın zirvesi olan 100,86’ya yükselirken, euro ve sterlin sırasıyla bir ayın ve üç haftanın en düşük seviyelerine geriledi. Japon Yeni ise dolar karşısında yüzde 1,5’lik düşüşle son bir ayın en zayıf seviyesine indi.