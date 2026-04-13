Piyasalarda yeni hafta: Dolar ve euroda son durum
İstanbul serbest piyasada dolar 44,7000 liradan, euro ise 52,2760 liradan haftaya başladı. Cuma gününe göre dolar sınırlı yükselirken, euroda düşüş görüldü.
Kaynak: AA
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor.
Serbest piyasada 44,6980 liradan alınan dolar 44,7000 liradan satılıyor.
52,2740 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 52,2760 lira oldu.
Cuma günü doların satış fiyatı 44,6590, euronun satış fiyatı ise 52,4150 lira olmuştu.