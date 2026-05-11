Piyasalarda yeni hafta hareketliliği: Dolar ve euro kaç lira oldu?

İstanbul serbest piyasada dolar haftanın ilk işlem gününe 45,3780 liradan, euro ise 53,3170 liradan başladı. Cuma gününe göre dolar sınırlı yükseliş gösterirken, euroda ise hafif düşüş görüldü.

Ekonomi
  • 11.05.2026 08:17
  • Güncelleme: 11.05.2026 09:03
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 45,3780 liradan, euro 53,3170 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 45,3760 liradan alınan dolar 45,3780 liradan satılıyor. 53,3150 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 53,3170 lira oldu.

Cuma günü doların satış fiyatı 45,3650, euronun satış fiyatı ise 53,4640 lira olmuştu.

