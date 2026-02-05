Piyasalarda yön değişti: Altın ve gümüşte sert düşüş

Altın ve gümüş fiyatları, Fed'in faiz indirimine ihtiyatlı yaklaşım sergileyeceği beklentisi ve ABD-İran arasında yarın gerçekleşecek toplantı öncesinde hızlı düşüş yaşadı.

Altın, ons başına yaklaşık 4 bin 791 dolara gerileyerek yüzde 2'den fazla düşüş gösterdi ve iki günlük toparlanmanın kazanımlarını azalttı.

Bu düşüş, Fed'in faiz indirimleri konusunda temkinli davranmasının ardından gelen yeni satış baskısıyla gerçekleşti.

ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin 939 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 791 dolar, en yüksek de 5 bin 23 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 888 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 6 bin 911 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 705 lira, en yüksek de 7 bin 30 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 844 liradan alıcı buluyor.

GÜMÜŞTE BÜYÜK SATIŞ BASKISI VAR

Gümüş, ons başına yaklaşık 73,5 dolara kadar yüzde 16,5 oranında düşüş göstererek, değerli metallerin yeniden satış baskısı ve artan oynaklıkla karşı karşıya kalmasıyla 2 günlük toparlanmayı sonlandırdı. Düşüş alıcılarının daha düşük seviyelerde devreye girebileceği umutlarına rağmen, son toparlanmanın tutunamaması nedeniyle gümüş ve diğer metallerdeki düşüşün devam etmesi bekleniyor.

ONS GÜMÜŞ

Ons gümüş güne 87,47 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 73,59 dolar, en yüksek de 90,41 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 77,88 dolardan işlem geçiyor.

GRAM GÜMÜŞ

Gram gümüş güne 122,8 liradan başladı. Gün içinde en düşük 103,3 lira, en yüksek de 126,9 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 108,7 liradan alıcı buluyor.

Güncel altın satış fiyatları

• Gram altın satış fiyatı: 6.815,22 TL

• Çeyrek altın satış fiyatı: 12.141,00 TL

• Yarım altın satış fiyatı: 24.283,00 TL

• Tam altın satış fiyatı: 49.087,54 TL

• Cumhuriyet altını satış fiyatı: 48.418,00 TL

• Gremse altın satış fiyatı: 123.095,29 TL

• Ons altın satış fiyatı: 4.878,07 dolar