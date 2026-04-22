Piyasalarda yön yukarı döndü: Altın yeniden yükselişte

Altının ons fiyatı 4.750 doların üzerine çıkarak, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile ateşkesi uzatma kararının ardından önceki seansta yaşadığı kayıpların bir bölümünü geri aldı.

Ateşkes sürmesine rağmen ikinci tur barış görüşmelerine ilişkin planlar ise askıya alındı. Trump, İran’dan yeni bir teklif gelene ve müzakereler sonuçlanana kadar yeni saldırıların erteleneceğini açıkladı.

Öte yandan, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in, Tahran’ın Pakistan aracılığıyla görüşmelere katılmayacağını iletmesinin ardından İslamabad ziyaretini iptal ettiği bildirildi.

İran tarafı ise ABD Donanması’nın bölgedeki varlığını gerekçe göstererek Hürmüz Boğazı’nı yeniden açmayacağını duyurdu.

ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin 721 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 715 dolar, en yüksek de 4 bin 765 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 756 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 6 bin 812 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 811 lira, en yüksek de 6 bin 880 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 869 liradan alıcı buluyor.

Güncel altın satış fiyatları

• Gram altın satış fiyatı: 6.871,99 TL

• Çeyrek altın satış fiyatı: 11.352,00 TL

• Yarım altın satış fiyatı: 22.697,00 TL

• Tam altın satış fiyatı: 44.956,68TL

• Cumhuriyet altını satış fiyatı: 45.186,00 TL

• Gremse altın satış fiyatı: 112.736,45 TL

• Ons altın satış fiyatı: 4.759,48 dolar