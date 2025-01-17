Piyasanın enflasyon beklentisi geriledi, dolar tahmini fırladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ocak ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini yayımladı.

Katılımcıların yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bu anket döneminde yüzde 45,3'ten yüzde 27,05'e geriledi. 12 ay sonrası için TÜFE tahmini yüzde 27,07'den yüzde 25,38'e indi.

24 ay sonrası için TÜFE tahmini yüzde 18,47'den yüzde 17,72'ye geriledi. Ankette ocak ayına ilişkin enflasyon tahmini yüzde 4,07 oldu.

DOLAR/TL BEKLENTİSİ ARTTI

Ankette yıl sonu dolar/TL tahmini 35,3'ten 43,02'ye yükseldi. 12 ay sonrası dolar/TL öngörüsü ise 43,22'den 43,81'e çıktı.

FAİZDE NE KADAR DÜŞÜŞ BEKLENİYOR?

Ankette 3 ay sonrası için politika faizi tahmini yüzde 43,50'den yüzde 40,91'e indi. 12 ay sonrası için politika faizi öngörüsü yüzde 30,88'den yüzde 29,14'e geriledi.

Faizin bu ay sonu yüzde 45 olması bekleniyor. Bu da yüzde 47,5 seviyesinde olan politika faizinde 2,5 puanlık indirime işaret ediyor.

Ankette yıl sonu büyüme tahmini yüzde 3'ten yüzde 3,1'e yükseldi. Gelecek yıla ilişkin büyüme öngörüsü ise yüzde 3,1'den yüzde 3,9'a çıktı.

CARİ AÇIKTA ARTIŞ BEKLENTİSİ

Yıl sonuna ilişkin cari açık tahmini 9,7 milyar dolardan 17,42 milyar dolara yükseldi. 2026 için cari açık öngörüsü ise 17,95 milyar dolardan 22,5 milyar dolara çıktı.