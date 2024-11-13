Piyasaya sürülmeye hazır sahte zeytinyağı ve kozmetik ürünleri ele geçirildi

Şanlıurfa’da ünlü markaların etiketleri taklit edilerek piyasaya sürülmeye hazır sahte zeytinyağı, zirai ilaç, deterjan ve kozmetik ürünleri ele geçirildi. Ünlü markaları taklit eden işletmeciler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Eyyübiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Marangozlar Sitesi’nde bir depoya baskın gerçekleştirdi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile polis ekiplerinin destekleriyle gerçekleşen operasyonda ünlü markaların ambalajlarına doldurulmak üzere hazır bekleyen tonlarca sahte zeytinyağı ele geçirildi. Ünlü markaları birebir taklit edildiği çok sayıda zeytinyağı tenekesi, tenekelere ait plastik kapaklar, dolum ve paketleme makinelerine el konuldu.

Başka bir depoya yapılan baskında ise yine ünlü markaların taklit ambalajlarına doldurularak piyasaya sürülmeye hazırlanan zirai ilaç ve kozmetik ürünleri ele geçirildi. Kaçak imalathanedeki tüm ürünlere imha edilmek üzere el konulurken işletmeler hakkında yasal işlem başlatıldı.