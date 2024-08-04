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Piyer Loti Teleferik Hattı'nda sefeler normale döndü

Eyüp-Piyer Loti Teleferik Hattı'nda 1 saatlik teknik arızanın ardından seferler normale döndü.

Güncel
  • 04.08.2024 09:41
  • Giriş: 04.08.2024 09:41
  • Güncelleme: 04.08.2024 10:29
Kaynak: Haber Merkezi
Piyer Loti Teleferik Hattı'nda sefeler normale döndü
Fotoğraf: AA

Eyüp-Piyer Loti Teleferik Hattı'nda bir süre yapılamayan seferler, teknik arızanın giderilmesinin ardından normale döndü.

TF2 Eyüp-Piyer Loti Teleferik Hattı'nda meydana teknik arıza nedeniyle seferler bir süre durduruldu.

Yaklaşık 1 saat sonra arızanın giderilmesinin ardından Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından seferlerin yeniden yapılmaya başlandığı duyuruldu.

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