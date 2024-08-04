Piyer Loti Teleferik Hattı'nda sefeler normale döndü
Eyüp-Piyer Loti Teleferik Hattı'nda 1 saatlik teknik arızanın ardından seferler normale döndü.
Kaynak: Haber Merkezi
Eyüp-Piyer Loti Teleferik Hattı'nda bir süre yapılamayan seferler, teknik arızanın giderilmesinin ardından normale döndü.
TF2 Eyüp-Piyer Loti Teleferik Hattı'nda meydana teknik arıza nedeniyle seferler bir süre durduruldu.
Yaklaşık 1 saat sonra arızanın giderilmesinin ardından Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından seferlerin yeniden yapılmaya başlandığı duyuruldu.
#MetroDuyuru #TF2— Metro İstanbul (@metroistanbul) August 4, 2024
TF2 Eyüp-Piyer Loti Teleferik Hattı’nda seferler yapılmaya başlanmıştır. https://t.co/3tID58eThv