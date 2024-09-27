Pizza devi iflasın eşiğinde

Türkiye'de de faaliyet gösteren ABD’li ünlü pizza markası Pizza Hut, ABD’deki franchise tarafı borçlarını kapatabilmek için 127 mağazasını satışa çıkarıyor.

Ekonomim'in aktardığına göre; temmuz ayında iflas başvurusunda bulunan Pizza Hut Franchise'ı EYM Pizza LP, finansal yeniden yapılandırma sürecinin bir parçası olarak Illinois, Indiana, Georgia, Güney Carolina ve Wisconsin'deki 127 mağazasının tamamını satıyor.

Ağustos ayında, EYM Pizza'nın kardeş şirketi EYM Chicken, Illinois, Indiana ve Wisconsin'deki çeşitli pazarlardaki yaklaşık 25 KFC restoranını aniden kapattı. Her ikisi de Denny's ve Panera şubelerinin de franchise'ını veren EYM Group'a ait. Bu KFC mağazaları, şubeler yeni sahiplerine kavuşana kadar kapalı kalacak.