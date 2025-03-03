PJAK'tan Öcalan'ın çağrısı hakkında açıklama

PKK’nin İran kanadı olarak bilinen PJAK, Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'ta yaptığı çağrıya ilişkin "Türkiye’de barış ve Kürt sorununun barışçıl yollarla çözülmesi çağrısını bir bütün olarak destekliyoruz" açıklaması yaptı.

PJAK yaptığı yazılı açıklamada, Öcalan'ın çağrısının başta Kürt sorunu olmak üzere demokratik bir toplumun kurulmasında "köklü değişikliklere" işaret ettiği belirtildi.

Ortadoğu'da yaşanan gelişmelere işaret edilen açıklamada, Öcalan'ın çağrısının Türkiye ve bölge için "tarihi bir fırsat" olduğu ifade edildi.

Açıklamada, sürecin Öcalan'ın ve diğer siyasi tutukluların "fiziki özgürlüğüne kavuşması, siyasi, hukuki ve demokratik bir temelin kurulmasına bağlı" olduğuna işaret edildi.

Süreç için "yeni yaklaşımların ve tedbirlerin gerekli" olduğu ifade edilen açıklamada, Öcalan'ın çağrısına ilişkin "Türkiye’de barış ve Kürt sorununun barışçıl yollarla çözülmesi çağrısını bir bütün olarak destekliyoruz" denildi.