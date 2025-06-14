PJAK'ten, İsrail'in İran'a yönelik saldırısına ilişkin açıklama: Savaşla diktatörlük arasında seçim yapmaya mecbur değiliz

PKK'nin İran kolu PJAK, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmalara ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada, Kürtlerin yaşananlardan olumsuz etkilenmemesi için 'birlik ve dayanışma' çağrısı yapıldı.

PJAK'in açıklamasında, "Tüm güçlerin, partilerin, sivil örgütlerin Jin, Jiyan, Azadi devriminin yeni bir aşamasını başlatmak için işbirliği yapmalarını istiyoruz ve bu yönde böyle bir başlangıç için hazırlığımızı ilan ediyoruz” dendi.

"DEVLETLERİN GÖRÜŞÜNDE HALKIN ÖNEMİ YOK"

Rûdaw'ın aktardığına göre PJAK'in, hem İran hem de İsrail'i eleştirdiği açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“İslam Cumhuriyeti yöneticilerinin savaş çıkarmasının bedelini, sosyal ve ekonomik krizlerle boğuşan halk ödemektedir. Bu saldırılar sırasında her iki ülkede, İran ve İsrail'de özellikle kadın ve çocuklar olmak üzere çok sayıda sivil kurbanın olması, devletlerin görüşünde halkın yaşamının önemli olmadığı gerçeğini göstermektedir."

'İŞBİRLİĞİ' ÇAĞRISI

“İran halkları ve toplumları, savaş ile diktatör yönetimi kabul etmek arasında seçim yapmaya mecbur değildir” denilen açıklamada, Kürtlere yönelik “Kürt partilerinin işbirliğini ve Kürdistan'da parti egemenliği kavramından halk yönetimine geçişi, bu hassas ve kaderi belirleyici aşamada tarihi bir görev olarak görüyoruz" çağrısı yer aldı.

Açıklamada, “Tüm İran halkından, özellikle Kürdistan halkından, demokratik halk örgütleri şeklinde örgütlenmelerini ve tam dayanışma içinde savaşın birbirlerine olan yıkıcı etkilerini azaltmalarını istiyoruz. Tüm vatanseverleri, özgürlük yanlılarını ve parti üyelerimizi işbirliğine çağırıyoruz” dendi.