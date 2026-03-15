PJAK: Trump hiçbir Kürt siyasi partisi ile iletişime geçmemiştir

PJAK Eşbaşkanı Emir Kerimi, ABD’nin bazı Kürt siyasi partileri ile görüşme gerçekleştirdiği yönünde dolaşıma sokulan bilgilerin doğru olmadığını belirtti ve “Trump hiçbir Kürt siyasi partisi ile iletişime geçmemiştir. Biz hala ABD’nin Kürtler için bir siyaseti olduğunu görmüyoruz. Kürtlerin hakları, statüsü, toprakları için bir stratejileri henüz yok” dedi.

ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sürerken ülkede yaşayan Kürtlerle ilgili de çeşitli iddialar gündeme geliyor. Bu iddialardan biri de ABD'nin Kürtleri silahlandırdığı ve Irak'tan İran'a geçişler yapılacağı yönündeydi.

Kürdistan Özgür Yaşam Partisi (PJAK) Eşbaşkanı Emir Kerimi, Sterk TV’de İran gündemine dair değerlendirmelerde bulundu.

Rudaw'ın aktardığına göre Kerimi, "İran Kürdistanı Siyasi İttifakı"nın “tarihi” olduğunu belirterek ortak askeri güç oluşturulması gerektiğini kaydetti. Kerimi, “Biz bu konuda da ortak bir askeri gücün oluşacağı yönünde umutluyuz. Bu güç bir partiye bağlı olmamalı. Askeri güç partilerin elinde olmamalı. Partiler siyaset ve diplomasi yapmalı” ifadelerini kullandı.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik 16’ıncı gününde devam eden hava saldırılarına değinen ve “Hazırız” mesajı veren Kerimi, “Şimdi bölgede en hareketli güç bizim gücümüzdür. Bütün üyelerimiz, gerillamız, halkımız, dostlarımız, çalışanlarımız halkın özgürlük mücadelesi için hareket içinde. Halkın savunması, halkın örgütlenmesi ile sağlanır. Biz bu inançtayız. Fedai bir güç var ve bu güç kendini defalarca ispatladı ancak halkın içinde savunma gücü oluşturma ve halkı koruma önemli bir nokta. PJAK olarak halkımızı korumak için her şeye hazırız” diye konuştu.

"ZATEN BURADAYIZ"

Kürtlerin, Irak'tan İran'a geçiş yaptığı iddiasıyla ilgili açıklama yapan Kerimi, “PJAK olarak Rojhılat Kürdistan’ının, İran’ın içindeyiz” dedi. Kerimi, şunları ifade etti:

“Bu yönlü haberler gerçek değil, propagandadır. Bu tarz bir hale stratejik açıdan da yanlıştır. Bütün güçler sınırda bekleyecek ve diğer tarafa geçecek yönünde servis edilen haberler hangi mantıkla servis edildiğine anlam veremiyoruz. Bu tarz yönlendirmeler ile ne yapılmak isteniyor?

Biz bu yönlü bir hareket görmedik. Bizim böyle bir şey yapmamıza gerek yok, zaten PJAK olarak Rojhılat Kürdistan’ının, İran’ın içindeyiz.

Bizim ‘güçlerimiz sınırda bekliyor, sınırı geçti’ yönünde söylemleri dolaşıma sokmaya ihtiyacımız yok. İran’ın içinde her türlü hazırlığı ile bir gücümüz var ve hazırda. Gücümüz halk ile iletişimdedir, bunu herkes biliyor. Bazı basın kurumlarından servis edilen haberler bizi bağlamıyor. Diğer partiler açısından da biz böyle bir hareketlilik görmedik. Bunu doğrulayan bir emarede ortada yok.”

“TRUMP HİÇBİR KÜRT SİYASİ PARTİSİ İLE İLETİŞİME GEÇMEMİŞTİR”

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kürtler ile ilgili son günlerde yaptığı açıklamalara değinen Kerimi, ABD ile PJAK arasında hiçbir temas yaşanmadığını belirtti. ABD’nin bazı Kürt siyasi partileri ile görüşme gerçekleştirdiği yönünde dolaşıma sokulan bilgilerin doğru olmadığını dile getiren Kerimi, “Trump hiçbir Kürt siyasi partisi ile iletişime geçmemiştir. Biz hala ABD’nin Kürtler için bir siyaseti olduğunu görmüyoruz. Kürtlerin hakları, statüsü, toprakları için bir stratejileri henüz yok” dedi.