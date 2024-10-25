PKK açıklama yaptı: "Öcalan’ı esas alacağız"

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) Ankara'daki merkez yerleşkesine düzenlenen ve beş kişinin hayatını kaybettiği, 22 kişinin de yaralandığı silahlı saldırının ardından, PKK bir süredir gündemi meşgul eden ve kamuoyunda "yeni çözüm süreci" olarak değerlendirilen temasa dair bir açıklama yayınladı.

Örgütün lider kadrosunun bulunduğu Kuzey Irak'ın Kandil bölgesinden dün (24 Ekim) yapılan açıklamada, TUSAŞ saldırısı direkt üstlenilmezken, "Eğer bu eylem bizim güçlerimiz tarafından yapılmışsa HPG gerekli açıklamayı yapacaktır. Ancak yansıtılmaya çalışıldığı gibi bu eylemin geliştirilen süreçle kesinlikle bir ilgisi yoktur" denildi.

Açıklama, şöyle devam etti: "Bu eylemin gerekçe yapılarak başta Rojava olmak üzere Şengal ve Medya Savunma Alanları'nın hedeflenmesi hiçbir şekilde kabul edilemez."

HPG Halk Savunma Güçleri (Hezen Parastina Gel - HPG), Türkiye'de sivillere, polis karakollarına ve askerî hedeflere karşı PKK adına intihar saldırıları, silahlı ve bombalı saldırılar düzenleyen "örgütün askeri kanadı" olarak biliniyor.

"ÖCALAN İLE GÖRÜŞME YAPILMASI ÇOK ÖNEMLİ"

Abdullah Öcalan ile kurulan temasa değinilen açıklamada, "Kürt halkı bütün yapılarıyla ve bileşenleriyle Önder Apo’nun geliştireceği süreci esas alacaktır" ifadeleri kullanıldı.

PKK, açıklamada, "23 Ekim Çarşamba günü Önder Apo’yla bir görüşme gerçekleşmiştir. Önder Apo’nun kamuoyuna yansıtılmasını istediği bazı mesajlar da kamuoyuna yansıtılmıştır. Beş yıl aradan sonra Önder Apo’yla görüşme yapılması çok önemlidir. Bu görüşmeyle Önder Apo’dan haber almak bizleri, halkımızı ve dostları oldukça sevindirmiştir. Ancak Önder Apo’nun da belirtiği gibi tecrit kalkmamış, devam ediyor" ifadelerini de kullandı.

Örgüt, 1999'dan beri İmralı Cezaevi'nde bulunan ve geçtiğimiz günlerde iktidar ortaklarından Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) konuşma yapmaya davet ettiği Abdullah Öcalan'dan "hareketin ve halkımızın iradesi ve Kürt sorununun demokratik çözümünün muhatabı ve müzakerecisi" ifadeleriyle bahsederek tecridin kalkmasını talep etti.