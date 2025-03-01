PKK: Ateşkes ilan ediyoruz

PKK, Abdullah Öcalan’ın çağrısına katıldıklarını ve gereklerini uygulayacaklarını belirterek ateşkes ilan etti.

Örgütün yönetimi, Öcalan'ın 27 Şubat'ta yaptığı 'silah bırakma' ve fesih çağrısının ardından bir açıklama yaptı.

ANF'nin aktardığına göre açıklamada, Öcalan'ın "Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı’nın hayata geçmesinin önünü açmak" amacıyla bugünden itibaren geçerli olmak üzere ateşkes ilan edildiği duyuruldu.

PKK, kongre toplamak için hazır olduklarını ancak kongrenin "Öcalan tarafından yönlendirilmesi ve yürütülmesi gerektiğine" vurgu yapıldı.

Yeni bir tarihsel sürcin başladığı belirtilen açıklamada, "Bunun dünya genelindeki özgür yaşamın ve demokratik yönetimin gelişimi üzerinde de büyük etkisi olacaktır. Bu temelde sorumluluk hepimizindir; herkes görev ve sorumluluğuna sahip çıkmak ve gereğini yerine getirmek durumundadır" denildi.

Çağrının "önemli olduğu" vurgulanan açıklamada, "Biz PKK olarak söz konusu çağrının içeriğine olduğu gibi katılıyoruz ve kendi cephemizden çağrının gereklerine uyacağımızı ve uygulayacağımızı belirtiyoruz. Fakat başarı için demokratik siyaset ve hukuki zeminin de uygun olması gerektiğinin altını çizmek istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

"SÜRECİ ÖCALAN YÜRÜTMELİ"

Açıklamada, Öcalan'ın "Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı"nın hayata geçirilmesi amacıyla bugünden geçerli olmak üzere ateşkes ilan edildiği ve "saldırı olmadı sürece silahlı eylem yapılmayacağı" ifade edildi.

PKK, "parti kongresini toplamak için hazır olduklarını ancak bunun gerçekleşebilmesi için uygun güvenlikli ortamın oluşmasının ve Öcalan'ın bizzat yönlendirmesi ve yürütmesinin gerektiği" kaydedildi.

Açıklamanın devamında şunlara yer verildi:

"Somut gerçekler çok açık bir biçimde gösteriyor ki, Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı’nın başarıyla hayata geçmesi, Kürt sorununun demokratik çözümü temelinde Türkiye’nin ve Ortadoğu’nun demokratikleşmesi ve küresel demokrasi hareketinin gelişmesinin önünün açılması için, Önder Abdullah Öcalan’ın fiziki özgür yaşar ve çalışır koşullara kavuşması, arkadaşları dahil istediği herkesle engelsiz ilişki kurabilmesi gerekir. Bunun gereklerinin devletin ilgili kurumları tarafından yerine getirileceğini umut ediyoruz."

"GEREKLERİNİ BAŞARIYLA YERİNE GETİRMEK GEREKİR"

"Çağrı, kesinlikle bir son değil, tersine yepyeni bir başlangıçtır. Açıklamanın da çok çarpıcı bir biçimde ortaya koyduğu gibi, genelde son 35 yıldır, özel olarak da son 20 yıldır yapmamız gerekip de zamanında yeterince yapamadıklarımızın şimdi çok net ve keskin bir biçimde yapılmasını ifade etmektedir. Bu bakımdan Önderlik Çağrısını, nedenlerini ve başlattığı yeni sürecin özelliklerini ve görevlerini doğru ve yeterli bir biçimde anlamak ve bunların gereklerini başarıyla yerine getirmek gerekir. Çağrının içeriğine büyük bir sorumluluk ve ciddiyetle yaklaşıp her alanda başarıyla hayata geçirmek tarihi öneme sahiptir."